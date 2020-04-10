AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:18 م
حيوانات تتجول في
حيوانات تتجول في المدن الخالية
Advertisements
أحمد محرم
بينما يقبع البشر داخل منازلهم في مدن العالم الكبرى والصغيرة للحد من انتشار فيروس كورونا، غزت الحيوانات البرية والمفترسة شوارع كانت حتى الماضي القريب تعج بالمشاة والسيارات ولا يكاد يخلو موطئ قدم فيها.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تتجول الطواويس في شوارع مدينة روندا الإسبانية، وتغزو قطعان من الماعز شوارع شمال ويلز في بريطانيا، وهبطت أسود الجبال من جبال الأنديز إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، بينما ظهرت ذئاب البراري في شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وفي حين تتجول حيوانات برية في شوارع لم تطرقها من قبل من باب الفضول فحسب، تتضور حيوانات أخرى جوعًا بعدما اعتادت الاعتماد على البشر في إطعامها.

وعلى سبيل المثال، فإن أعدادًا ضخمة من قرود الماكاك في تايلاند كانت تعتمد على التقاط الموز من السياح، أصبحت الآن مضطرة لإطعام نفسها بنفسها والبحث عن موارد بديلة بعدما خلت شوارع المدن من السياح والمواطنين على السواء، وشاعت المشاجرات فيما بين أفرادها للتقاتل على مصادر الطعام الشحيحة.

وفي حديقة حيوانات نارا المفتوحة في اليابان، كانت غزلان السيكا تعتمد على الزوار في إطعامها، لكنها تخرج الآن من الحديقة وتجوب الشوارع المحيطة بحثًا عن الطعام، ما ينطوي على مخاطرة ابتلاعها مواد بلاستيكية من مخلفات البشر قد تتسبب في موتها.
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفادي الإصابة بكورونا..نصائح سعودية تعرف عليها

ليس البشر وحدهم....50 ألف حيوان مشرد فى شوارع ووهان بعد تفشي فيروس كورونا.. شاهد

علماء: آكل النمل الحرشفي قد يكون الرابط بين انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر

كورونا.. مستشفى صيني يقدم لمشتبه بإصابتهم بالفيروس وجبة عشاء لحم سلاحف.. فيديو

من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند

كورونا يصيب العالم بالشلل.. مدن كبرى تتحول لأشباح.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على مواصفات أقنعة الوجه الفعالة

وكيل bmw يعلن بيانا هاما للعاملين بخصوص الأزمة الأخيرة

الأوقاف تحسم الجدل بشأن صلاة التراويح في رمضان

مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين