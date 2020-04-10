مشهد نهاية العالم.. حيوانات برية ومفترسة تحتل عواصم ومدنا خلت من البشر بسبب كورونا.. صور

بينما يقبع البشر داخل منازلهم في مدن العالم الكبرى والصغيرة للحد من انتشار فيروس كورونا، غزت الحيوانات البرية والمفترسة شوارع كانت حتى الماضي القريب تعج بالمشاة والسيارات ولا يكاد يخلو موطئ قدم فيها.





وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تتجول الطواويس في شوارع مدينة روندا الإسبانية، وتغزو قطعان من الماعز شوارع شمال ويلز في بريطانيا، وهبطت أسود الجبال من جبال الأنديز إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، بينما ظهرت ذئاب البراري في شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.













وفي حين تتجول حيوانات برية في شوارع لم تطرقها من قبل من باب الفضول فحسب، تتضور حيوانات أخرى جوعًا بعدما اعتادت الاعتماد على البشر في إطعامها.





وعلى سبيل المثال، فإن أعدادًا ضخمة من قرود الماكاك في تايلاند كانت تعتمد على التقاط الموز من السياح، أصبحت الآن مضطرة لإطعام نفسها بنفسها والبحث عن موارد بديلة بعدما خلت شوارع المدن من السياح والمواطنين على السواء، وشاعت المشاجرات فيما بين أفرادها للتقاتل على مصادر الطعام الشحيحة.





وفي حديقة حيوانات نارا المفتوحة في اليابان، كانت غزلان السيكا تعتمد على الزوار في إطعامها، لكنها تخرج الآن من الحديقة وتجوب الشوارع المحيطة بحثًا عن الطعام، ما ينطوي على مخاطرة ابتلاعها مواد بلاستيكية من مخلفات البشر قد تتسبب في موتها.