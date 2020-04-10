لممارسة الرياضة.. سكان مدينة كاملة ينتهكون حظر التجوال.. تفاصيل

تسعى الدول لأن تحافظ على أرواح مواطنيها ، فتأخذ العديد من الإجراءات الصارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ولكن ما الجدوى من تلك القواعد طالما لم يلتزم بها الإنسان.





نيجيريا اتخذت العديد من القواعد الصارمة بل ومنعت التجوال وألزمت المواطنين بالمكوث فى المنزل تفاديا الأصلية بفيروس كورونا المستجد، إلا أن سكان أبوجا كان لهم رأي آخر فى ذلك حيث أنهم نزلوا إلى الشارع للحفاظ على لياقتهم مع استمرار الإغلاق فى نيجيريا.





ووفقا لوسائل إعلام نيجيرية فإن السكان نزلوا إلى الشوارع والممرات لممارسة اللياقة البدنية في انتهاك لأمر التباعد الاجتماعي من قبل الحكومة.



