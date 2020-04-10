"النقل" تواصل تطهير وتعقيم محطاتها وقطاراتها .. فيديو وصور

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو اليوم الجمعة أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.





كما قامت هيئة السكة الحديد بتطهير وتعقيم، كافة قطاراتها، المكيفة وغير المكيف.





يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.





كانت الوزارة أعلنت أنه بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءًا من 9 أبريل 2020 الماضي لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء فقد قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساء ومن العتبة 19.45 مساء.





وسيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من الساعة السادسة صباحًا.