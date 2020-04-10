الرأي الطبي في صيام رمضان أثناء أزمة كورونا

أثار قرار لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، بوجوب صوم شهر رمضان المبارك ولا علاقة للصوم بالإصابة بفيروس كورونا، جدلا كبيرا بين الناس فالبعض يرى أن هناك علاقة بينهما والبعض الأخر لا يرى.





وجوب صيام رمضان

ومن هنا عكفت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، على دراسة المسألة من الناحية الشرعية والطبية، وحسمت لجنة الحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية الجدل الدائر حول تأثير جفاف الحلق من الصيام على الإصابة بفيروس كورنا بعد رجوعها إلى نخبة من المختصين في الفروع الطبية وخاصة الفيروسات والعدوى ومنظمة الصحة العالمية وتأكيد الجميع على عدم وجود دليل علمي على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بالفيروس ،فإن أحكام الصيام تبقى على حالها من وجوب الصيام على المسلمين إلا أصحاب الأعذار المرخصة لهم في الإفطار،وأنه لارخصة في الإفطار بسب الخوف من الإصابة .حفظ الله مصرنا وكافة بلاد المسلمين.





الرأي الطبي

ونشر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الرأي الطبي في طبيعة صيام رمضان هذا العام مع تفشي مرض الكورونا، للدكتور السيد العقدة، استاذ الصحة العامة والامراض المهنية بطب عين شمس.





وقال السيد العقدة ، إنه تردد كثيرا قبل ان يكتب فى الموضوع المرتقب وهو صيام رمضان فى وقت الوباء لكن يتحتم علينا وللامانة العلمية ان نبين الموضوع دون اى نوع من التحيز او المبالغة وكما تعودت كلامي مبنى على الابحاث والادلة العلمية وثابت فى الدوريات العلمية المحترمة التي سأذكرها جميعها فى نهاية المقال





صيام رمضان وقت الوباء

اولا التغيرات الفسيولوجية الثابتة علميا لجسم الانسان نتيجة الصيام لمدة تتجاوز 16 ساعة يوميا هي:

1-نقص الغذاء والماء لمدة طويلة ينتج عنه نقص فى انتاج الانسولين من البنكرياس بفترة قليلة بعد السحور ويزداد مستوى الجلوكاجون للحفاظ على مستوى الجلكوز فى الدم حتى يتم استهلاك كمية الجليكوجين المخزنة كمصدر للطاقة





2-مع استمرار الصيام واقتراب وقت الافطار يلجا الجسم الى مصدر اخر للطاقة من خلال اكسدة الاحماض الدهنية وينتج عن ذلك الكيتونات وفى هذه الحالة يتسبب ذلك بالشعور بالخمول البسيط قبل الافطار مباشرة والصداع البسيط وتقل هذه الاعراض بشكل لافت فى حالة تاخير وقت السحور لاقصى وقت ممكن قبل الفجر . وهذا مهم جدا.





3-ينتج عن ذلك الفوائد الاتية لجسم الانسان حسب اكثر من بحث علمي:

-نقص مستوى الدهون الضارة منخفضة الكتلة والثلاثية فى الدم مما يحسن وظائف القلب ويحسن مباشرة الدورة الدموية حسب ما تؤكده الأبحاث العلمية.

-انخفاض معدل ضغط الدم

-زيادة فى عدد كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء المناعية ومن ضمنها الخلايا الليمفاوية والتى لها تاثير دفاعى مباشر ضد الفيروسات (مثل فيروس كوفيد19) مما يحسن مستوى المناعة بشكل مباشر وقد لا يقلل فرص العدوى ولكنه يساهم بشكل مباشر في مقاومة الفيروس فى حالة العدوى

-نقص منتجات الالتهاب مثل السيتوكاين والتى تلعب الدور الاساسى فى تدهور حالة مرضى كوفيد19 وغيرها من الفيروسات الرئوية مثل IL1,alfa TNF وغيرها

-تحسن فرص الشفاء لمرضى الامراض المناعية وهذا منشور فى بحث رائع دولى مرفق ان شاء الله مع المراجع





هل الصيام يزيد من فرص العدوى بفيروس كورونا؟





-لايوجد بحث علمى او حقيقة واحدة ربطت بين الصيام المتقطع وهو صيام المسلمين وبين زيادة معدل الاصابة بالفيروسات





--نقص الماء وجفاف الحلق : بالرغم من اهمية الماء للدورة الدموية الا ان جسم الانسان يستطيع تعويض هذا النقص عن طريق تركيز البول وعليه لا يوجد اى دليل علمى على زيادة العدوى او المضاعفات عن نقص شرب الماء فى الصيام --خاصة ان الصيام فى هذا العام والحمد لله قادم فى وقت الجو معتدل ودرجات الحرارة لم ترتفع لمعدلات عالية





الخلاصة

الصيام لا يزيد من مشاكل العدوى او المضاعفات بالكورونا، كما أن الصيام حسب الادلة العلمية يحسن حالة الجسم الصحية العامة والمناعة على وجه التحديد وهى خط الدفاع الاول للفيروس الحالى، و الصيام يحسن الامراض المزمنة بشكل مؤكد بالادلة العلمية مما ينعكس بوجه عام على صحة الجسم ومقاومته للامراض.





يستثنى من هذا الكلام المرضى الممنوعون من الصيام حسب توجيهات استشارى متخصص حسب كل حالة ولا يمكن التعميم في هذا المجال.





تاخير السحور مهم جدا ليكون قبيل الفجر مباشرة مع الاكثار من السوائل قبل السحور والاكل الصحى وبخاصة الخضروات والفواكه مع الاقلال من السكريات البسيطة



