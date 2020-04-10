نسألكم الدعاء.. كريم عفيفى ينعى والد على ربيع

نعى الفنان كريم عفيفي، والد صديقه الفنان على ربيع نجم مسرح مصر الذى وافته المنية مساء اليوم.





وكتب كريم على صفحته بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام": البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون والد صديقي وزميلى على ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء".









ويخوض الفنان على ربيع السباق الرمضانى بمسلسل "وصل أمانة" بطولة، مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.



