أبو العينين يقدم الشكر للرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي.. فيديو

وجه رجل الصناعة، النائب محمد ابو العينين، نائب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات التي أطلقها لمواجهة فيروس كورونا، وكذا دعوة القطاع الخاص لتقديم مبادرات فى هذا الشأن.





وأضاف أبو العينين مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه دائما نظرة استباقية واستراتيجية، كما وجه الشكر للحكومة المصرية، على كافة ما قدمته من مبادرات وإجراءات ايضا.





وتابع أبو العينين: "الحكومة، والبنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر، كانا سباقين ولديهما استشعار عن بعد، فى استشعار الخطر والاستعداد له".





وأكد النائب محمد ابو العينين، أن القطاع الخاص يتحمل مسئولية كبيرة فى التنمية، وواجبه الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة، معقبا:"العمال فى القطاع الخاص هم الذين يحمون الاستثمارات،المنتجون، مضيفو القيمة المضافة على المنتجات التى تدر الربح، العمال اللى فى المصنع والحقل والتشييد والبناء، هم مقدمو الخدمات فى كافة القطاعات منها السياحة والصناعة.