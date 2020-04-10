أبو العينين: العالم يتغنى بإنسانية مصر في أزمة كورونا.. فيديو

أثنى النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية على ما قدمته مصر من مساعدات لدولتي الصين وإيطاليا خلال أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه المساعدات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقال أبو العينين ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة "شوفت مصر أسمها الإنساني بقي عامل ازاي والعالم يتغنى به، وهي دي مصر وهما دول أهل مصر".





وأضاف رجل الصناعة المصرية قائلا :"المبادرات التي أقامها الرئيس فرقت كتير ورفعت راس مصر، وشوف الرنين بتاعها عامل ازاي، والصديق يظهر في وقت الشدة، ولما تروح للصين وقت وباء كورونا وتبعت لهم وزير الصحة هذا الأمر يقدر جدا من الجانب الأخر".



