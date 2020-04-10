AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحسم الجدل.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح فى رمضان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:53 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد لإقامة صلاة التراويح في رمضان مالم تنتهي أزمة كورونا.

وتابع  طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن غرفة العمليات بالوزارة لم ترصد مخالفات بشأن إقامة صلاة الجماعة إلا طفيفة، مؤكدا أن هناك التزاما 100% من جانب المواطنين في أمر الصلاة في المساجد.

وعن ما يتعلق بحرمانية غلق المساجد بسبب كورونا، رد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، موضحا:"كما شرع لنا ديننا الحنيف صلاة الجمعة شرع لنا الأحذ بالاسباب وبكل سبل الوقاية، مناشدا المواطنين بضرورة إعمال عقولهم وعدم التطرق لم يعرض صحتهم  وحياتهم للخطر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يمكن ضغط الخطبة لـ 10 دقائق.. الأوقاف تكشف إجراءات إقامة صلاة الجمعة في الطقس السيئ

قبل الذهاب لـ صلاة الجمعة.. استمع إلى نصائح الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

بعد غلق المساجد.. الأوقاف تكشف مصير صلاة الجنازة على المتوفين بفيروس كورونا.. فيديو

ماذا لو استمر نشاط فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان.. الأوقاف تجيب

الأوقاف تعلق على واقعة المسجد المخالف لقرارات الوزارة بغلق المساجد.. فيديو

الأوقاف: نسبة الالتزام بقرارات غلق المساجد تقارب 100%

ترشيحاتنا

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

نجم الزمالك يحسم مصيره مع الفريق في الفترة القادمة

ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

السم الأبيض .. الملح والسكر الزائد يسببان كورونا

لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلى وأوف شولدر.. حنان مطاوع تتألق بفستان بنقشات رمضان.. شاهد

جددى بيتك في رمضان.. تصميمات متنوعة على الطراز العربي

بشراب شبيكة .. دومينيك حوراني تشعل السوشيال ميديا