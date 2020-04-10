تحسم الجدل.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح فى رمضان

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد لإقامة صلاة التراويح في رمضان مالم تنتهي أزمة كورونا.





وتابع طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن غرفة العمليات بالوزارة لم ترصد مخالفات بشأن إقامة صلاة الجماعة إلا طفيفة، مؤكدا أن هناك التزاما 100% من جانب المواطنين في أمر الصلاة في المساجد.





وعن ما يتعلق بحرمانية غلق المساجد بسبب كورونا، رد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، موضحا:"كما شرع لنا ديننا الحنيف صلاة الجمعة شرع لنا الأحذ بالاسباب وبكل سبل الوقاية، مناشدا المواطنين بضرورة إعمال عقولهم وعدم التطرق لم يعرض صحتهم وحياتهم للخطر.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.



