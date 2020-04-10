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تعليق ناري من أحمد موسى على تحذيرات الصحة العالمية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يواجه مشكلة اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية أعلنت تحذيرات للدول التي تعتزم تخفيف اجراءاتها والحظر بسبب كورونا.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن الصحة العالمية أطلقت تحذيرا مهما، وطالبت بعدم تخفيف القيود من الحظر، واعتبرته أمرا خطيرا، ومن الممكن أن يؤدي لعودة الوباء أقوى، وطالبت الدول بأن لا تفعل تخفيفا للحظر.

وأكمل مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن هذا الأمر سيؤدي لزيادة انتشار الفيروس، والعالم اليوم لديه مشكلة كبيرة في وباء كورونا.

وأكد الإعلامي، أن أيطاليا تواجه وضعا اقتصاديا صعبا وخلال الفترة الأخيرة تواجه خسائر كبيرة وغير مسبوقة في الاقتصاد، و 230 مليار يورو خسائر قطاع السياحة في ايطاليا.

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