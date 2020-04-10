التليفزيون الألماني يفضح النظام القطري.. وأحمد موسى: أين حقوق الإنسان؟

عرض الإعلامي أحمد موسى ، صورًا وفيديو، للعمالة الوافدة لقطر وهم في وضع إنساني صعب في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذين يعملون في المباني الخاصة بـ ملاعب قطر لمونديال 2022. يعملونبـ ملاعبلمونديال









وأظهر مقطع الفيديو، والذي عرض في برنامج « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، تكدس العشرات من العاملين في غرف صغيرة الحجم.





وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»ـ أن التليفزيون الأول الألماني عرض هذه اللقطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد فضيحة كبيرة للنظام القطري.





وتابع الإعلامي،: "القناة الألمانية الأولى فضحت قطر وتميم، وأين حقوق الإنسان"، موجها حديثه لتميم، قائلا: "مشغلهم عندك عبيد ولا حقوق ولا مرتبات ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين".





وأشار موسى، إلى أن دويلة قطر رقم واحد في الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا.