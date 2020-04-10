بعد بيان وزارة الصحة.. تعليق مثير لأحمد موسى على تطورات كورونا في مصر

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن ببيان وزارة الصحة اليوم بشأن تطورات فيروس كوفيد 19 والمعروفة إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. اطمئنانه





وقال موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إن عدد الاصابات اقل لكن الوفيات تزيد، والمشكلة أن الوفيات تزيد كل يوم ولا تقل وخلال الاسبوع الاخير كنا متخوفين منه، ومر علينا أسبوع متوسط وبارقام لا تقلق ونتمنى ان نسير عليها ولا نزيد".





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن الفضل في هذا الأمر يرجع لالتزام المواطنين مع مجهود وزارة الصحة، متابعا أنه :"لو التزمنا اكتر هنوصل ليوم لا يوجد فيه اي إصابات".



