التعليم العالي: فتح باب التقدم للبرنامج العلمي المصري الألماني (GE-SEED)

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، عن فتح باب التقدم للنداء السادس عشر لبرنامج «التبادل العلمي المصري الألماني لتطوير التميز» (GE-SEED)، والموجه إلى الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، بهدف تعزيز الشراكات البحثية بين مصر وألمانيا، ودعم التعاون العلمي بين فرق البحث من الجانبين، مع التركيز على شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه.

ويهدف البرنامج إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الفرق البحثية المصرية والألمانية، من خلال إتاحة فرص للتبادل العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم التميز في البحث العلمي، وذلك في إطار مشروعات بحثية مشتركة تصل مدتها إلى عامين.

وتصل مدة الزيارات للباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى شهر واحد سنويًا كحد أقصى، بينما تتراوح مدة الزيارات لشباب الباحثين من طلاب الماجستير والدكتوراه بين ثلاثة وستة أشهر سنويًا.

وحددت الهيئة يوم 1 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقدم للبرنامج.

وللاطلاع على شروط التقدم والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open