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وزيرة البيئة توضح الطرق الصحيحة للتخلص من الكمامة والجوانتي..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 01:16 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها تنصح بغسل "الجوانتى" و"الكمامات" لمدة 20 ثانية، ويتم قصه حتى لا يستخدمه أحد ولا ينقل العدوى.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أنه للتخلص من النفايات الطبية في المستشفيات تم تدريب 65 مدرب على مستوى الجمهورية على كيفية التخلص منها وفصلها في المستشفى.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن استخدام الكلور للتطهير يجب أن يكون بنسب معينة حتى لا يكون خطرا على الصحة، مردفة:"نعزل مخلفات القرى المعزولة بسبب كورونا عن أي مخلفات لأماكن أخرى".

وكانت فرق ولجان وزارة البيئة، من الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئ، أجرت خلال الأسبوع الماضى، جولات للمرور على 268 منشأة طبية بعدد من المحافظات شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية ليصبح إجمالى المنشأت الطبية التى تم المرور عليها 404 منشأة ، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشآت أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، ويتم متابعة  تلافى أية ملاحظات جرى رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية .

كما قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور بشكل يومي على مقالب القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملى، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية.

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