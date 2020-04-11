حازم إمام: ارتباط مصطلح "الفساد" بالهزائم سبب اعتزالي العمل العام

برر حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحه الذي أدلى به منذ شهور ماضية بشأن اعتزاله العمل العام عقب توليه منصب عضو اتحاد الكرة المصري.

وأوضح إمام خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في وقت الانتصارات والأفراح الجميع يشيد بالمسئولين ووقت الهزائم والتعثر تجد دائمًا مصطلحات مرتبطة بالفساد والسمسرة وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام".