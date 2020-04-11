ماليزيا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من القاهرة.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القليلة الماضية، طائرة ماليزية، قادمة من دولة ماليزيا لإجلاء مواطنيها من القاهرة، في ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل طائرة ماليزية لنقل 285 راكبا ماليزيا إلى بلدهم، بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة، حيث تم استقبال الطائرة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية أيضا.

وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بتقديم الخدمة للطائرة الماليزية التي وصلت إلى مطار القاهرة بالأمس، وغادرت اليوم على متنها رعايا دولة ماليزيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء تقديم الخدمة على الطائرة وتوفير عوامل السلامة والصحة المهنية.