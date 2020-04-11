روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 4133 إصابة بكورونا و171 وفيات خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في ألمانيا ارتفع بنسبة 4133 حالة خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إلى 117658 منذ بدء تفشي المرض.





وذكر المعهد أنه خلال اليوم الماضي، 171 شخصًا لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 2544.



