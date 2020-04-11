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أخبار العالم

روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 4133 إصابة بكورونا و171 وفيات خلال 24 ساعة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:11 ص
معهد روبرت كوخ في
معهد روبرت كوخ في المانيا
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على صالح
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في ألمانيا ارتفع بنسبة 4133 حالة خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إلى 117658 منذ بدء تفشي المرض.

وذكر المعهد أنه خلال اليوم الماضي، 171 شخصًا لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 2544.

وأظهرت مؤشرات جامعة جونز هوبكنز، المضطلعة باحصاء معدل انتشار وباء كورونا في العالم، أن أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات COVID-19 المؤكدة في الولايات المتحدة 501419، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقدرت التقديرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية عدد المصابين في جميع أنحاء العالم بـ 1524161 ، وبلغ عدد الوفيات 92941.
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