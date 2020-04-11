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أخبار العالم

تايلاند تسجل 45 إصابة جديدة بـ كورونا في أقل من 24 ساعة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:23 ص
اجراءات فحص المصابين
اجراءات فحص المصابين بكورونا في تايلاند
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على صالح
أعلنت سلطات الصحة ومكافحة وباء كورونا في تايلاند، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 45 اختبارًا إيجابيًا جديدا لمصابين بـCOVID-19، كما تم تسجيل حالتي وفاة من مضاعفات الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا في تايلاند، تايسين فيسانويوثين، إن العدد الإجمالي لحالات COVID-19 المبلغ عنها في البلاد منذ بدء تفشي المرض الآن يبلغ 2518 حالة، ووصل عدد القتلى حاليًا إلى 35 شخصًا، وقد تعافى 1135 شخصًا ثبتت إصابتهم بالمرض.

ومددت الحكومة التايلاندية الاثنين، حظرا على وصول الرحلات الجوية الدولية إلى مطارات البلاد حتى 18 أبريل بسبب الانتشار المستمر لمرض فيروس كورونا.

وتم إخلاء المئات من السياح الروس من تايلاند في الأيام الأخيرة من قبل شركة الطيران الروسية إيروفلوت.
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