خلية دفن خاصة بالجير الحي.. إجراءات عاجلة لوقف انتشار كورونا في القرى المعزولة

اتخذت وزارة البيئة عدة إجراءات لعزل القمامة في القرى التي تم حجرها والتي انتشر بها فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" المستجد، وتم التعامل معها بطرق مخصصة، بدايتها كانت مراعاة عدم مرور مخلفات المناطق المعزولة على المحطات الوسيطة للقمامة، واتجاهها مباشرة إلى المدافن المخصصة لإعادة التدوير بطرق آمنة.









تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات القرى التي تم حجرها لمنع انتشار فيرس كورونا



تمت معاينة ميدانية لمقلب شبرامنت لمتابعة أعمال تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات قرية المعتمدية، والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى عزل القمامة من خلال وجود خلية مخصصة بجير حى حتى لا تختلط مع المياه الجوفية داخل المدفن الصحي، ومنع اختلاطها بالقمامة الأخرى أو حتى إعادة تدويرها.









مراقبة مقالب القاهرة والجيزة والعبور والتخلص الآمن من المخلفات



قامت الوزارة بتكثيف أعمال السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة والقطامية، والوفاء والأمل، والطوب الرملى، والعبور ومقلب السلام، والتغطية بشكل سليم لمنع انتشار الملوثات، و تخصيص أماكن لإعدام المخلفات الصحية بطريقة محددة لمنع انتقال العدوى، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات أكثر احترازية تتمثل في ارتداء عمال النظافة مهمات وقاية، وإجراءات تتعلق بعمليات نقل المخلفات، وتوعية العاملين بكيفية التعامل مع المخلفات.





تقديم طرق جديدة للتخلص من القفازات والكمامات

تم تقديم طرق توضح كيفية التخلص من الكمامات والقفازات التي يرتدونها في المنازل، وذلك عن طريق غسلها بالمياه والصابون وتقطيعها وإلقائها في صناديق القمامة حتى لا تصبح مصدرا لانتقال العدوى.









التفتيش على 404 منشآت طبية والتأكد من سلامة التخلص الآمن من النفايات



التأكد من سلامة التخلص الآمن من النفايات الطبية في 404 منشآت طبية والتخلص من المخلفات أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، ومتابعة تلافى أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تدريب مسئولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن مع المخلفات وإجراءات دفنها وتحديد مسئوليات كل منهم للتخلص الآمن منها وتوجيهها للأماكن المناسبة والاستفادة من مدفن منطقة العبور.









رصد وإزالة 50 نقطة تراكم مخلفات بمناطق متفرقة

