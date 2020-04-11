23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم، السبت، 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.





كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.





وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.



