شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حظر التجول من تعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.





وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.