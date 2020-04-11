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بين الناس

شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب

السبت 11/أبريل/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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سيد احمد \ عمر السيد
بالرغم من الحظر شهد اليوم السبت إقبالا كبيرا على شراء الفوانيس بالسيدة زينب من المواطنين غير المبالين بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا ومحاربته والحد من انتشاره. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حظر التجول من تعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.

وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
شاهد.. إقبال كبير على شراء الفوانيس بالسيدة زينب
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