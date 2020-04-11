ناهد السباعي برفقة الحصان في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة لها برفقة "الحصان".





وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من محبي الفنانة الشابة، خاصة مع ظهورها بإطلالة جديدة، اعتمدت فيها على فستان باللون الأبيض.





يشار إلى أن ناهد السباعي تشارك في بطولة مسلسل "النهاية" الذي يعود به الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني، المسلسل من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.





يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض.





الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.







