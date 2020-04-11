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محافظات

وزير النقل يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للعاملين وزيادة عوامل السلامة والأمان للطرق

السبت 11/أبريل/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم، السبت، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر على النيل، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في الصعيد.

 

كما تفقد وزير النقل والمحافظ، موقع تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان " الصحراوى الغربي، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

 

شدد وزير النقل، أثناء جولته، على ضرورة زيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق بالتزامن مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، و ضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة، ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات و دورات المياه. 


وأكد أهمية توزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير المعدات وأدوات العمل المستخدمة وأماكن الإقامة بمشتملاتها بصفة دورية، وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب وزيادة عدد رحلات نقل الركاب مع تقليل العدد الذي يتم نقله في كل رحلة. 


وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية خاصة لمساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.

 

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن محور سمالوط سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، عبر ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أن الطريق الصحراوي الغربي سيساهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.


وأضاف المحافظ، أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذي أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.


وزير النقل يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للعاملين وزيادة عوامل السلامة والأمان للطرق
وزير النقل يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للعاملين وزيادة عوامل السلامة والأمان للطرق
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