AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محافظ القاهرة: توزيع الكمامات والقفازات مجانا على هذه الفئات

السبت 11/أبريل/2020 - 03:29 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم، للكمامات الواقية، والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصًا على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 وأكد محافظ القاهرة على مدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في المشروعات المختلفة على أرض المحافظة بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وشدد المحافظ على تنفيذ خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الوقائية والتطهير وأهمية متابعة مديري المديريات ورؤساء الأحياء  لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال على أن يتم مجازاة أي شركة لا تلتزم بالتعليمات السلامة الوقائية للعاملين.

وأكد أنه تم التنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام ومشروع السرفيس لتوفير كميات من الكمامات والقفازات الواقية مجانًا للعاملين نظرا" لطبيعة عملهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار

للوقاية من كورونا.. سعفان يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمديريات في 27 محافظة

محافظة القاهرة: توزيع كمامات على جميع العاملين وتطهير المنشآت

بسبب كورونا.. إزالة سوق عشوائية بمنطقة الجراج في جسر السويس.. صور

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. شعراوي يكلف المحافظات بحصر العاملين بالنظافة والخدمات لتوفير الكمامات لهم

محافظ الشرقية يوجه العاملين بالمشروعات ومنظومة النظافة بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

نحس من يومه.. كورونا يمنع لاعب الأهلي السابق من العودة للملاعب بعد غياب 8 سنوات

خبر صادم.. الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام بسبب كورونا

عروسان يستقلان عربية الشرطة في زمن الكورونا..لهذا السبب

بعد شائعة إصابته بـ كورونا.. أول ظهور لـ أمير الرياض فيصل بن عبد العزيز

بعد مظاهرات رفض دفن ضحايا كورونا.. هل ينتقل الفيروس من الموتى للأحياء؟

شروط وجوب صيام شهر رمضان.. الإفتاء تحدد 4 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيطان وكارثة وطنية.. ماذا قال رؤساء أفريقيا عن فيروس كورونا المستجد

نساء فى حياة الخال.. تفاصيل علاقة الأبنودي بمخرجة وكواليس انفصالهم قبل زواجه من نهال كمال

لتجنب زيادة الوزن.. 5 حيل غير متوقعة في فترة العزل المنزلي