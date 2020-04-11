بعد الحجر الصحي على ٤ منازل.. خدمات صحية وتثقيفية ضمن العيادة المتنقلة بمنشية نيازي بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بقرية منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





اوضح دكتور اسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أن العيادة المتنقلة بدأت اعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه.





وأضاف أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية يواصل المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم.





وأكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا أنه تم الدفع بسيارة اسعاف مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية بكفر صالحين لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية .





من جانبه ناشد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.