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أخبار العالم

روسيا اليوم: الجيش الإثيوبي يتوغل في أراضي السودان

السبت 11/أبريل/2020 - 04:45 م
الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن القوات الإثيوبية توّغلت داخل الأراضي السودانية، وانتشرت بعمق تتراوح ما بين 10 و15 كم في مناطق مختلفة على حدود البلدين.

وأشارت القناة إلى أن القوات الإثيوبية شرعت بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين في بعض هذه المناطق.

من جانبه، سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية، مع ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود.

وأشارت القناة إلى أن المذكرة، تضمنت أن يتم الاتفاق بشأن القوات المشتركة المقترحة وتحديد عددها، ومهامها وموعد نشرها.

وتضمنت المطالب السودانية تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.
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