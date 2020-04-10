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أخبار العالم

السودان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 حالة.

وأكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن اللجنة تدرس بجدية خيارات الإغلاق الكامل فى الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع تبعاته سواء فى العاصمة أو فى بقية ولايات السودان. 

وأشاد تاور بتلاحم الشعب السوداني ومساهماته السخية لدعم الحملة القومية لمجابهة جائحة كورونا ودعم اقتصاد السودان، مشيدا بالتبرعات الكبيرة التي أنهالت من كافة قطاعات الشعب السوداني بفئاته المختلفة.

من جهته، شدد وزير الصحة السوداني أكرم التوم، على ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية، فضلا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية وتصنيع الكمامات بصورة تغطي الحاجة الفعلية لها، لافتا إلى أن دولا أوقفت تصدير المستلزمات الطبية التي تخص الوقاية من مرض كورونا.

ولفت إلى أهمية تجهيز غرف العزل والإيواء بجانب توفير الكمامات والأجهزة والمعدات الطبية، مؤكدا على الدعم العيني للولايات وتوفير مبالغ التسيير المالية للكوادر والمستشفيات.
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