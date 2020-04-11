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فن

عزمي أبو شديد.. أحمد صلاح حسني يروج لمسلسله الرمضاني «الفتوة»

السبت 11/أبريل/2020 - 10:35 م
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
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محمد بدران _ مريم عزت
نشر الفنان أحمد صلاح حسنى بوستر مسلسله الرمضاني الفتوة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر على البوستر الفنان أحمد صلاح حسنى وعلق قائلًا "عزمي أبو شديد.. توكلنا علي الله #الفتوه #رمضان_كريم #رمضان2020" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي .

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