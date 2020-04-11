موت وقلة قيمة.. الاطباء تستنكر ما حدث فى جنازة طبيبة شبرا البهو المتوفاة بكورونا

استنكر مجلس نقابة أطباء مصر ما حدث اليوم في جنازة الدكتوره سونيا عبد العظيم بقرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية بعد اعتراض بعض الأهالي على دفن الجثمان لولا تدخل قوات الأمن الامر الذي تم علي خلفيته إلقاء القبض علي ٢٢ من أهل القرية وتوجيه النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.





وخاطبت نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أقصي عقوبة بمواد القانون المصري للعقوبات الباب السابع والمواد المنصوص عليها رقم 136 و 137 بمعاقبة أي مواطن يتعدى على موظف أثناء او بسبب تأدية عمله بالحبس لمدد تترواح بين ست شهور وسنتين .





وطالبت نقابة أطباء مصر الجهات المعنية بتقديم المحرضين للمحاكمة العاجلة، ليمثل ذلك ردعا لعدم تكرار تلك الأفعال المشينة.





ودعا المجلس إلى تطبيق أقصي عقوبة على كل معتدي علي الاطباء في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد .





وجدد دعوته لمجلس النواب بضرورة إصدار قانون حماية المنشآت الطبية و قانون المسؤولية الطبية.





وتقدم مجلس نقابة أطباء مصر بأحر التعازي في وفاة عدد 4 أطباء حتى الآن وفي جميع الوفيات من المواطنين و ندعو الله أن يُتم شفاء جميع المصابين .



