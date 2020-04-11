شاهد.. بيراميدز يكشف حقيقة تدخل عبد الله السعيد في صفقة ضم أحمد فتحي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، حقيقة تدخل عبد الله السعيد لاعب الفريق، لإنهاء صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف بيراميدز.
وقال بسيوني، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد: "عبد الله السعيد لم يتدخل في الصفقة مطلقًا".
وأوضح : "لسنا في حاجة لإقحام لاعبين من الفريق، في التفاوض مع لاعب، أو مدير فني، نحن منظومة احترافية".
وأعلن نادي بيراميدز، عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.
فتحي- الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية"- يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ، كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢، وأحد أصغر من مثَّل مصر دوليا.
ويمتلك النجم الكبير، سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، ولقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.