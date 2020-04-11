شاهد.. بيراميدز يكشف حقيقة تدخل عبد الله السعيد في صفقة ضم أحمد فتحي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، حقيقة تدخل عبد الله السعيد لاعب الفريق، لإنهاء صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف بيراميدز.





وقال بسيوني، في تصريحات لبرنامج "الماتش" ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ، على قناة صدى البلد: "عبد الله السعيد لم يتدخل في الصفقة مطلقًا".





وأوضح : "لسنا في حاجة لإقحام لاعبين من الفريق ، في التفاوض مع لاعب ، أو مدير فني، نحن منظومة احترافية".



