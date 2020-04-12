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فن

شاهد.. حماقي يهنئ إليسا بأغنية «هنغني كمان وكمان» بهذه الطريقة

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:07 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
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محمد نحلة

هنّأ الفنان محمد حماقي الفنانة إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، ونشر الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال لها ان الاغنية رائعة.


طرحت إليسا الأغنية اليوم وعلقت عليها عبر "إنستجرام"  قائلة: "من الممكن أن يكون السبب أن جميعنا في المنزل، لكني لا اتمكن من وصف حماسي لطرح اغنيتي الجديدة، متبقي أقل من 8 ساعات .. إنتظروا الأغنية النهاردة الساعة 8 مساءً على يوتيوب وديزر".


"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".
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