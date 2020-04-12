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أخبار العالم

ارتفاع مخيف في إصابات كورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية الموبؤة

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتفاع كبير في أعداد إصابات فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت".

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، فإن ما لا يقل عن 500 شخصا جديدا على متن حاملة الطائرات أصيبوا بفيروس كورونا بعدما جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إعفاء قائدها، بريت كروزير، بسبب دقه ناقوس الخطر بشأن تفشي فيروس كورونا على متن السفينة.

وتقول البحرية الأمريكية إن 92% من طاقم حاملة الطائرات قد خضعوا لاختبار كورونا، 3600 شخص جاءت نتائجهم سلبية، بينما أعلنت إصابة 416 شخصا منذ يومين.

تم العثور على أحد أفراد الطاقم الذين أصيبوا بفيروس كورونا ولم  يستجب لإجراءات العزل يوم الخميس، ودخل المستشفى زهز  الآن في وحدة العناية المركزة.

ويشار إلى أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف شخص.
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