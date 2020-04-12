بريطانيا تخصص 200 مليون إسترليني للموجة الثانية من كورونا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إنها تعهدت بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والجمعيات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول المعرضة للخطر وبالتالي المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.





وبحسب "رويترز"، تفيد التقارير بأن أكثر من 1.6 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم وتجاوز عدد الوفيات 100 ألف شخص، وفقا لإحصاءات رويترز.





وسجلت 210 دول إصابات بفيروس كورونا منذ امتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وقالت وزيرة المساعدات آن ماري تريفيليان إن مساعدة الدول الأكثر فقرا الآن سيساعد على منع عودة فيروس كورونا إلى بريطانيا في موجة ثانية بعد تجاوزها الموجة الحالية.





وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.



