رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات الطفولة مع والدها

وكتبت رانيا محمود ياسين، معلقة على الصورة: "مع والدى بحبك جدا بارك الله فيك".

نالت الصورة اعجاب رواد إنستجرام و جاءت تعليقاتهم كالاتى :

وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.