رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات الطفولة مع والدها

نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديده لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فى صغرها برفقة والدها الفنان محمود ياسين.
وكتبت رانيا محمود ياسين، معلقة على الصورة: "مع والدى بحبك جدا بارك الله فيك".
نالت الصورة اعجاب رواد إنستجرام و جاءت تعليقاتهم كالاتى :
ربنا يخليه ليكي ويديله الصحه
زي القمر ما شاءالله عليكي
ربنا يحفظه ويبارك في صحته يارب آمين.. ويخليكم لبعض العمر كله يارب وحشنا أوى
ربنا يعطيه الصحه وطولة العمر انسان جميل جدا ومثقف
وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.