أمراض القلب تجتاح مصابي كورونا في فرنسا بسبب دواء ترامب

أعلنت فرنسا عن عشرات الحالات من الإصابات بأمراض قلبية ناجمة عن استخدام الدواء الذي يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أبلغت فرنسا عن 43 حالة من حالات قلبية مرتبطة بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد باستخدام هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء الملاريا الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب مرارًا بأنه "مغير لقواعد اللعبة".





وبما أن الولايات المتحدة تخزن ما يصل إلى 29 مليون جرعة من الدواء، الذي يستخدم أيضًا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن البيانات حول ردود الفعل السلبية من وكالة سلامة الأدوية الفرنسية تسلط الضوء على خطر استخدام علاجات غير مثبتة لوقف جائحة كورونا التي قتلت أكثر من 100.000 شخص حول العالم.





وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس عيادة في مرسيليا، جنوب فرنسا، حيث دفعت تقارير الدراسات غير المنضبطة مؤخرا عن الدواء الذي يبلغ من العمر 65 عاما إلى الظهور مجددا كعلاج لكورونا. وقال مستشارو ماكرون إن الرحلة لم تكن موافقة.





قالت وكالة سلامة الأدوية الوطنية ANSM في بيان يوم الجمعة إن فرنسا سجلت حوالي 100 حالة صحية وأربع وفيات مرتبطة بأدوية تجريبية لمرضى فيروس كورونا منذ 27 مارس. كان لا بد من إنعاش ثلاثة مرضى آخرين.



