تناولي فصين ثوم في اليوم لتحمي نفسك من أمراض غير متوقعة

من منا لا يعرف الثوم، أو جرب تناوله من ولو مرة واحدة من قبل؟ لقد اعتدنا على وجوده في وجباتنا لدرجة أننا لم نعد ننتبه إلى مزاياه الفريدة. هل تعلم أن فوائده لا تقتصر فقط على حمايتك من الإصابة بالبرد؟

إليك لماذا عليك أن تتناول الثوم بشكل يومي منتظم؟

1. ستصبحين أكثر جاذبية.



الدراسات الحديثة أثبت أن رائحة الثوم ستزول بعد مرور 12 ساعة على تناول فصين من الثوم،لقد اتضح أن النساء يملن بشدة إلى رائحة جسد الرجل الذي يأكل الثوم. ومع ذلك، يصعب على العلماء تفسير هذه الظاهرة. فربما يكمن السبب في خصائص الثوم المضادة للميكروبات التي تلطف رائحة العرق.

2. سيتحسن نظام المناعة في جسمك.



“الثوم يحمينا من الفيروسات ونزلات البرد وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والزيوت المفيدة والأحماض الأمينية. وفوق كل ذلك، يحتوي على الأليسين، وهو مركب عضوي يقتل البكتيريا والفطريا لا تسخين الثوم يعمل على إلغاء جميع الخصائص المفيدة للثوم تقريبًا.





3. سيستقر مستوى ضغط الدم لديك.





عليك بإضافة الثوم إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهو يساهم في توسيع الأوعية الدموية ويقلل الضغط الشرياني، ومعه يقلل الصداع وإجهاد عضلة القلب. لعلاج ارتفاع ضغط الدم، على المرء تناول 4 فصوص من الثوم يوميًا. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنك لا تستطيع اللجوء إلى الثوم كعلاج وحيد، وعليك استشارة طبيبك قبل استخدام أي مكملات غذائية.

4. ستصبح ذاكرتك أفضل.





الثوم يحتوي على مكونات تمنع شيخوخة الدماغ، دون أن تكلف شيئًا. ويقل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن الذين يستهلكون الثوم بكثرة، فيما يمكن للشباب الاستفادة منه في تحسين الذاكرة وزيادة الإنتاجية.



5. ستزداد قدرتك على التحمل.





يزيد الثوم من فعالية عمل القلب والعضلات كما أن الثوم مفيد حتى لمن لا يمارسون الرياضة، لأنه يقلل من التعب ويزيد الإنتاجية ويسرّع التعافي من نزلات البرد الموسمية.

6. سيتحسن شعرك ووضع بشرتك.





لحسن الحظ، أصبحت شركات مستحضرات التجميل توفر زيوتًا للشعر بالثوم، بدون رائحته.



7. سيخفّ وجع أسنانك.





بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإن الثوم ذو فائدة كبيرة لتجويف الفم. يقتل الثوم الميكروبات، ويشفى اللثة الملتهبة، ويقلل من خطر التسوس، ولذلك فإن الانتظام في تناول الثوم سينعكس على تقليل الحاجة لزيارة طبيب الأسنان.

8. سيصبح جسمك أكثر رشاقة.





يعتبر الثوم مفيدًا أيضًا للمهتمين برشاقتهم وأشكال أجسامهم،

ـ يمنع الثوم تزايد الوزن عند اتباع نظام غذائي غير سليم وغير متوازن. فهو يحرق السعرات الحرارية الزائدة إن تناولت ما يكفي منه للحصول على هذه الفائدة.

