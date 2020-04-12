AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: اختيار أحد مستشفيات جامعة للقاهرة لعزل الأطقم الطبية والأساتذة والعاملين والطلاب

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:06 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
عبد الله علي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل لجنة عليا لسرعة اختيار مستشفى تتوافر فيها شروط الصلاحية كمستشفى عزل وعلاج للأطقم الطبية والتمريض وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة في حال اصابتهم بفيروس كورونا المستجد. 

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها سريعًا بمتابعة لحظية من رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة، مع تخصيص أحد المباني للعزل المؤقت لحالات الاشتباه غير المؤكدة، بعد الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتجهيزه سريعًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة تقوم بمراجعة مستشفيات الجامعة وتحديد إحداها لتخصص كمستشفى لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأطباء الامتياز والتمريض، والعاملين والطلاب والمتطوعين بجامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، مع وضع المعايير الطبية والمالية والإدارية ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة في تحديد المستشفى.

وأضاف، أن اللجنة ستضمن استيفاء المستشفى الذي توصي به للمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسلامة الأطقم الطبية والعاملين والمترددين طبقًا لكود وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنهي أعمالها وترفع تقريرها النهائي لاتخاذ القرار سريعًا، مع تحديد كل ما يلزم لمباشرة المستشفى عملها حال الاحتياج إلى ذلك لا قدر الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تحقق في إصابة 17 طبيبا وممرضا بمعهد الأورام بـ كورونا

بعد ظهور 17 حالة كورونا في معهد الأورام.. فحوصات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى

جامعة القاهرة تقرر فتح تحقيق في معهد الأورام بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا.. إجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى.. وإيقاف العمل يومًا واحدًا فقط للتعقيم الشامل

بعد ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في معهد الأورام.. تعرف على القصة كاملة

بعد إصابة 17 طبيبا وممرضا بـ كورونا.. إيقاف العمل بمعهد الأورام يومًا واحدًا فقط للتعقيم الشامل.. الأعلى للمستشفيات الجامعية: إجراءات لحماية الفرق الطبية والتمريض

تخصيص مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر لعزل مصابي جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

إصابة مذيع فى مكملين الإخوانية بـ فيروس كورونا.. فيديو

تحرك برلمانى بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المصابة بـ كورونا.. تفاصيل

الملك سلمان يمد حظر التجول في السعودية إلى أجل غير مسمى

أخبار السعودية.. الملك سلمان يمد حظر التجول ووفاة مصري بفيروس كورونا

شهامة وأصالة.. كيف شيع أهالي قرية بـ كفر الشيخ جنازة ضحية كورونا

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق