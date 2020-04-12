الخشت: اختيار أحد مستشفيات جامعة للقاهرة لعزل الأطقم الطبية والأساتذة والعاملين والطلاب

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل لجنة عليا لسرعة اختيار مستشفى تتوافر فيها شروط الصلاحية كمستشفى عزل وعلاج للأطقم الطبية والتمريض وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة في حال اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها سريعًا بمتابعة لحظية من رئيس الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة، مع تخصيص أحد المباني للعزل المؤقت لحالات الاشتباه غير المؤكدة، بعد الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتجهيزه سريعًا.





وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة تقوم بمراجعة مستشفيات الجامعة وتحديد إحداها لتخصص كمستشفى لعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأطباء الامتياز والتمريض، والعاملين والطلاب والمتطوعين بجامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، مع وضع المعايير الطبية والمالية والإدارية ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة في تحديد المستشفى.



