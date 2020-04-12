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حوادث

بسبب لهو الأطفال.. عامل بالأوقاف يطعن مزارعا بمطواة في الرقبة بسوهاج

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:34 ص
مطواة
مطواة
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خالد رياض

طعن عامل بالأوقاف مزارعا بمطواة في الرقبة بدائرة مركز طهطا، مما نتج عنه قطع بالوريد الرقبي، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج. 


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بوصول "حسني. ص"، 27 عامًا، مزارع، مقيم بناحية جزيرة الخزندارية مركز طهطا، لمستشفى طهطا العام، مصابًا بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحية اليسرى وقطع بالوريد الرقبي وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.


وبسؤال والدته "سعاد. خ"، 60 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت "محمد. س"، 43 عامًا، بالأوقاف ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجلها المذكور بآلة حادة "مطواة"، ما أدى لحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.


وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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