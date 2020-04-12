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24 حالة وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاحد، تسجيل 24 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس بالبلاد إلى 130 حالة، كما أعلنت تسجيل 2186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليما روسيا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها، وتماثل 246 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.
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