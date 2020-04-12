تحذير خطير.. كورونا ينشط في جسم المتعافين من جديد ويهاجمهم مرة أخرى

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، من أن فيروس كورونا ربما يعود ليهاجم الاشخاص المتعافين منه بصورة أخطر معللة بأن الفيروس قد يبقى في حالة نشطًة لدى الأشخاص الذين شُفيوا من المرض، وفقا لـ "بلومبرج"





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي، إن حوالي 51 مريضًا صُنفوا على أنهم شُفيوا في كوريا الجنوبية ثبتت إصابتهم بالفحص مرة أخرى.





وقال جيونج إيون كيونج، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا، إنه بدلًا من الإصابة مرة أخرى، ربما تم استعاد الفيروس نشاطه لدى هؤلاء الأشخاص، حيث تم اختبارهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من الحجر الصحي.





واضاف: بينما نضع مسئولية أكبر على إعادة نشاط الفيروس كسبب محتمل، فإننا نجري دراسة شاملة حول ذلك





وتابع: كانت هناك العديد من الحالات التي يكون فيها المريض أثناء العلاج سلبي وفي يوم واحد بعد الاختبر تظهر النتيجة إيجابية تؤكد اصابته.





ويؤكد نفس النتيجة ما نشره معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بأن "اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات تحتاج إلى أن تجرى عليها اختبارات متعددة حتى تتطور نتيجتها، وكذلك المفهوم المترسخ لدى كثيرون عن اكتساب المناعة بعد الشفاء من المرض





وحذر من أنه قبل أن يتمكن الناس من بدء التجول بحرية بعد اختفاء الفيروس أو بعد شفاء نسبة أكبر من المرضى يجب التأكد من أن كورونا لن يعود لحالة النشاط من جديد.