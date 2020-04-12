AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير خطير.. كورونا ينشط في جسم المتعافين من جديد ويهاجمهم مرة أخرى

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
على صالح
حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، من أن فيروس كورونا ربما يعود ليهاجم الاشخاص المتعافين منه بصورة أخطر معللة بأن الفيروس قد يبقى في حالة نشطًة لدى الأشخاص الذين شُفيوا من المرض، وفقا لـ "بلومبرج"

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي، إن حوالي 51 مريضًا صُنفوا على أنهم شُفيوا في كوريا الجنوبية ثبتت إصابتهم بالفحص مرة أخرى. 

وقال جيونج إيون كيونج، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا، إنه بدلًا من الإصابة مرة أخرى، ربما تم استعاد الفيروس نشاطه لدى هؤلاء الأشخاص، حيث تم اختبارهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من الحجر الصحي.

واضاف: بينما نضع مسئولية أكبر على إعادة نشاط الفيروس كسبب محتمل، فإننا نجري دراسة شاملة حول ذلك

وتابع: كانت هناك العديد من الحالات التي يكون فيها المريض أثناء العلاج سلبي وفي يوم واحد بعد الاختبر تظهر النتيجة إيجابية تؤكد اصابته.

ويؤكد نفس النتيجة ما نشره معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بأن "اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات تحتاج إلى أن تجرى عليها اختبارات متعددة حتى تتطور نتيجتها، وكذلك المفهوم المترسخ لدى كثيرون عن اكتساب المناعة بعد الشفاء من المرض

وحذر من أنه قبل أن يتمكن الناس من بدء التجول بحرية بعد اختفاء الفيروس أو بعد شفاء نسبة أكبر من المرضى يجب التأكد من أن كورونا لن يعود لحالة النشاط من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: عزل برج سكني بعد تفشي فيروس كورونا بين سكانه

مصر تتبنى النموذج الكوري الجنوبي فى مكافحة كورونا.. سول تسجل أدنى نسب وفيات من الفيروس في العالم.. تطبيقات الهاتف والحجر الذاتي والفحص بالسيارات ابتكارات ناجحة فى مواجهة المرض القاتل

«هانتا» أخطر أم «كورونا».. ظهور وباء قديم يهدد البشرية في 2020.. كل ما تريد معرفته عن فيروس الصين الجديد

200 ألف ألماني يجرون اختبار فيروس كورونا يوميا

إصابة 51 بفيروس كورونا بعد التعافي منه في كوريا الجنوبية

كارثة.. فيروس كورونا يعاود إصابة عشرات المتعافين في كوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

خليفة أحمد فتحي فى الأهلي.. صراع بين 6 لاعبين واستبعاد لاعب الزمالك الهارب

رابط الاستعلام عن الأكواد وتأكيد البيانات لطلاب 2 ثانوي قبل انطلاق امتحاناتهم في 30 أبريل

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٢-٤-٢٠٢٠

العيال قربت تتجنن.. غادة عبد الرازق تنشر صورة لحفيدتيها

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020

حدث ليلا.. تحطيم أفضل أجهزة مستشفى شبرا.. انفجار بركان كراكاتوا.. ومد الحظر في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق