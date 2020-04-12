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اقتصاد

بقيمة جنيهين.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:59 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد 12 أبريل 2020، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين للجرام.

وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 732 جنيها للجرام.

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 837 جنيها للجرام.

فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 627 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعر 5856 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.

وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

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