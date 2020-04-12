بقيمة جنيهين.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 12-4-2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد 12 أبريل 2020، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين للجرام.





وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 732 جنيها للجرام.





واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 837 جنيها للجرام.





فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 627 جنيها للجرام.



