مواطنون يتنزهون على كورنيش الإسكندرية.. ومكبرات صوت: الزموا منازلكم

دفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعدد من السيارات تحمل مكبرات صوت، لتجوب كورنيش وعدد من شوارع المدينة، للتنبيه على المواطنين بالتزام منازلهم حرصًا على سلامتهم.
وواصل السكندريون الإقبال على الكورنيش للتنزه رغم الحملات المستمرة التي تطلقها المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الالتزام التام بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بكورنيش المدينة.
وشدد الشريف، على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.