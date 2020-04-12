مواطنون يتنزهون على كورنيش الإسكندرية.. ومكبرات صوت: الزموا منازلكم

دفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعدد من السيارات تحمل مكبرات صوت، لتجوب كورنيش وعدد من شوارع المدينة، للتنبيه على المواطنين بالتزام منازلهم حرصًا على سلامتهم.



وواصل السكندريون الإقبال على الكورنيش للتنزه رغم الحملات المستمرة التي تطلقها المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.