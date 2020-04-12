ارتفاع مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى مليون و150 ألف طن

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم، الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبلغ مخزون الغلال بصوامع الميناء مليون و150 ألف طن، بينهم 380 ألف طن قمح.



وبحسب بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 31 سفينة وجرى دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء.



وساهم استمرار العمل على مدار 24 ساعة بميناء الإسكندرية في تداول 421 ألف طن بضائع، وتصدير 976 حاوية، وورود 527 حاوية مكافئة من الخارج.



وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تصدير 12 ألف طن بضائع إلى الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها البصل والبطاطس ووقود الطائرات.



وأضاف الغندور، أن الميناء استقبل 120 ألف طن بضائع إستراتيجية من الخارج تشمل "قمح، مواد بترولية، خشب، فحم".



من جانبه، أوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجرى تعقيم وتطهير المباني والساحات والأرصفة والسفن والمعدات على مدار الساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.