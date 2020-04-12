توزيع 26 ألف كرتونة سلع تموينية على العمالة غير المنتظمة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن وصول 26 ألفا و 500 كرتونة تموينية غذائية وتوزيعها على الجمعيات الأهلية المنتشرة بربوع المحافظة وعددها 178 جمعية أهلية، حيث سيتم توزيعها على العمالة الغير منتظمة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستحقة والأكثر احتياجا.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الأولية سوف تكون للعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح المحافظ أن كرتونة المواد الغذائية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مثل " الأزر، والسكر، والملح، والشاي، والزيت، والصلصة، والبقوليات، والمكرونة والمعجنات" والتي تكفي لسد احتياجات الأسر المستفيدة لفترة طويلة نسبيا، وهو الذى سيساهم في التزام المواطنين بعدم النزول للأسواق وبالتالي الحد من التجمعات.