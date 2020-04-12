AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع 26 ألف كرتونة سلع تموينية على العمالة غير المنتظمة في سوهاج

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن وصول 26 ألفا و 500 كرتونة تموينية غذائية وتوزيعها على الجمعيات الأهلية المنتشرة بربوع المحافظة وعددها 178 جمعية أهلية، حيث سيتم توزيعها على العمالة الغير منتظمة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستحقة والأكثر احتياجا.

 وأشار محافظ سوهاج إلى أن الأولية سوف تكون للعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح المحافظ أن كرتونة المواد الغذائية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مثل " الأزر، والسكر، والملح، والشاي، والزيت، والصلصة، والبقوليات، والمكرونة والمعجنات" والتي تكفي لسد احتياجات الأسر المستفيدة لفترة طويلة نسبيا، وهو الذى سيساهم في التزام المواطنين بعدم النزول للأسواق وبالتالي الحد من التجمعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

500 شنطة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في أسوان.. صور

أحد مؤسسي مبادرة حماية المتضررين من كورونا : 500 جنيه إعانة شهرية للعمالة غير المنتظمة..فيديو

بتبرعات فاقت التوقعات.. استجابة واسعة لمبادرة الناس لبعضهم لدعم العمالة غير المنتظمة

توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية على العمال متضرري كورونا بالشرقية

محافظ البحيرة يشيد بجهود صناع الخير في دعم متضرري فيروس كورونا

سلمان الخير.. السعودية تدعم الفلسطينيين بالسلع فى فترة الحظر

ترشيحاتنا

أول دولة عربية تخفف قيود حظر كورونا وتفتح المحلات التجارية.. تفاصيل

الأم الشجاعة.. سيدة تقطع مسافة 1400 كم لاستعادة ابنها العالق في مهمة شبه مستحيلة

أصدقاء رئيس وزراء بريطانيا: جونسون اقترب من الموت المحقق داخل سانت توماس | فيديو

مدحت شلبي ينفي شائعة وفاته عبر صدى البلد

في عيد ميلاد إسعاد يونس.. تعرف على عمرها الحقيقي

عمر علاء مبارك يهنئ الإخوة المسيحيين بالفصح المجيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف

بنظارة بمبي ومكياج ناعم.. ميساء مغربي تبهر متابعيها من دبي