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أخبار البلد

السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق".

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ووجه الرئيس باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية.


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