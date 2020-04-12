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أخبار البلد

وزارة النقل: المترو نقل 535 ألف راكب والسكة الحديد 268 ألفا أمس

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:33 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب
أكدت وزارة النقل، أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة بلغ أمس، السبت، 535.958 ألف راكب.
 
وأضافت وزارة النقل، أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس، 268.936 ألف راكب عبر تشغيل 703 قطارات بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة.

 
كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا. 

ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
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