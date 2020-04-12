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ديني

هل أرباح اليوتيوب حلال أم حرام؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:18 م
هل أرباح اليوتيوب
هل أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
هل أرباح اليوتيوب حلال أم حرام، مع العلم أننى لا أنشر أى محرمات سواء موسيقى أو أشياء عارية.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.


أوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار:  أنت تنشر حديثا، أو آية قرأنية بصوتك، أو مقطعا لشيخ مؤثر، وحصل على مشاهدات مرتفعة، وحصلت على مبلغ مالى مقابل هذا فلا شيء فيه، وجائز".
 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.


وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.


وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.


هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ 
ونبه  فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.


وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.


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