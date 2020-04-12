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أخبار العالم

الاقل منذ ١٩ مارس.. إيطاليا تسجل انخفاضا قياسيا فى وفيات كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين ارتفاع اجمالى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت إيطاليا انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية لعدد وفيات كورونا، حيث سجلت 431 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهي الأقل منذ 19 مارس الماضي ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 19.899.

وسجلت إيطاليا 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 156.363 شخصا.

أمرت السلطات الإيطالية مهاجرين على متن سفينة إنقاذ قبالة سواحلها بفرض الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، قبل أن يتمكنوا من النزول. وذكرت وزارة النقل الإيطالية أن المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" سيتم نقلهم إلى سفينة أخرى" في الساعات المقبلة" بدعم من خفر السواحل الإيطالي.

وأوضحت أنها ستعمل على فحص المتواجدين على متن السفينة من قبل السلطات الصحية في إيطاليا والصليب الأحمر قبل إنزالهم على أي ميناء إيطالي. وتقل السفينة على متنها نحو 150 مهاجرا،  فيما غرد حساب لأحد المتواجدين على السفينة قائلا إن أوروبا "تركتهم يغرقون" وذلك بعد تقطع السبل بهم في البحر الأبيض.
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