الاقل منذ ١٩ مارس.. إيطاليا تسجل انخفاضا قياسيا فى وفيات كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين ارتفاع اجمالى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت إيطاليا انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية لعدد وفيات كورونا، حيث سجلت 431 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهي الأقل منذ 19 مارس الماضي ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 19.899.





وسجلت إيطاليا 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 156.363 شخصا.



