عبد العال بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط: ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجميع أعضاء المجلس بخالص التهاني لجموع نواب البرلمان، بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط التى نشهدها هذه الأيام.





كان ذلك فى تهنئة لهم، مساء اليوم، الأحد، مؤكدًا خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة الأعياد المجيدة أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد.



