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برلمان

عبد العال بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط: ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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محمود فايد
تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجميع أعضاء المجلس بخالص التهاني لجموع نواب البرلمان، بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط التى نشهدها هذه الأيام.

كان ذلك فى تهنئة لهم، مساء اليوم، الأحد، مؤكدًا خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة الأعياد المجيدة أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد.

وتمني عبد العال من الله عز وجل أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعا بالأمن والرخاء، وأن تظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل، مختتما تهنئته بدعوته فى  حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء.
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