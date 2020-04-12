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تعليم

أستاذ جامعي: التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلًا عن التقليدي

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:43 م
الدكتور وائل بهجت
الدكتور وائل بهجت - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إن التعليم الإلكتروني، نظام لايصلح إلا في الظروف الطارئة، لافتًأ إلى أنه لا يمكن أن يكون بديلًأ عن التعليم التقليدي.

وأضاف بهجت، في تصريح ل  "صدى البلد"، أن هذا الرأي لا يعبر عنه فقط كأستاذ جامعي، موضحًا أن الكثير من طلبة الكلية يعرفون قيمة المحاضرات، والأستاذ الجامعي لا يعرض مادة علمية فقط، لافتًا إلى أن التواصل والتفاعل بين الطالب والأستاذ، بخلق حالة من الانتباه والتركيز.


وأشار الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إلى أنه التواصل مع الطلاب بمحاضرات صوتية وأونلاين،  أفضل من رفع المحاضرات مكتوبة فقط، ولكن ظروف تعليق الدراسة الموجودة حاليا لا بديل عن التعليم عن بعد.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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