بعد 22 سنة من عرض مسلسل حكايات زوج معاصر.. أشرف عبدالباقي يشكر هؤلاء

شاركت المخرجة شيرين عادل، عدة صور على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، من مسلسل حكايات زوج معاصر، مسترجعة ذكريات العرض الأول له، وعلقت قائلة: “زي النهاردة من ٢٢ سنة كان العرض الأول لمسلسل حكايات زوج معاصر، مين كان يتفرج عليه وأكتر حلقة فاكرينها وبتحبوها”.

ليعلق أشرف عبد الباقي قائلًا: "ياااااه ٢٢ سنة بسرعة جدا

ده كان اول اخراج ليكي لكن شفت مخرجة واثقة من نفسها ومن شغلها وبرعم صعوبة المسلسل لأن ٣٠ حلقة بشخصيات مختلفة وديكورات مختلفة كنتي قد المسؤولية

ودايما من نجاح لنجاح ياشيرين يامخرجة ياجامدة جدا".

لترد شيرين عادل عليه: “حبيبي انت اللي ادتني الثقة دى رغم انه كان اول اخراج لي انا اللي باشكرك على الفرصه دى ولو انه شكر متأخر ٢٢ سنه بس”.

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الأحد، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم السادة الأفاضل

حقق فيلم السادة الأفاضل ايرادات وصلت الي 1.744.491 جنيه .

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.